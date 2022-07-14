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Эксперт Власов: молниеносный рост цен на топливо станет итогом энергетической «независимости» Германии от России

, 15:51

Эксперт Власов: молниеносный рост цен на топливо станет итогом энергетической «независимости» Германии от России
Danil Shamkin/ globallookpress.com

Специалисты международного рейтингового агентства Moody's предупредили Германию о высоких ценах как последствии отказа от российского газа. ФРГ предстоит заместить более 60 миллиардов кубических метров голубого топлива из России.

ФБА «Экономика сегодня» цитирует кандидата технических наук Александра Власова: «Думаю, что рецессия может затронуть Германию уже в ближайшее время».

Эксперт пояснил свою версию информацией о том, что ФРГ начала отбор газа из подземных хранилищ впервые с весны 2022 года. По словам Власова, очевидно, «данный шаг символизирует молниеносный рост цен на топливо в ЕС, и начнется он уже сегодня-завтра». «У Евросоюза осталось слишком мало ресурсов для того, чтобы пережить энергетический кризис», – полагает эксперт Власов.

Если поставки из России не возобновятся после завершения технического обслуживания трубопровода «Северный поток» в конце июля, и так высокие цены на энергоносители еще больше возрастут, и правительства будут вынуждены как-то проводить нормирование.

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