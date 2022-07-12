Дмитрий Медведев призвал россиян хранить сбережения в рублях

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12 июля 2022, 15:44 Источник: Telegram

зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, Russian Government/ globallookpress.com

Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев на фоне ситуации с курсом евро и доллара порекомендовал гражданам страны хранить свои сбережения в рублях.

Ранее во вторник, 12 июля, курс евро на международном рынке впервые с декабря 2022 года сравнялся с долларом.

На фоне вышеуказанных новостей Дмитрий Медведев опубликовал сообщение в своем Telegram-канале: "Храните сбережения в рублях!". Зампредседателя Совбеза также заметил, что прогнозы по поводу наступления в еврозоне системного кризиса начинают сбываться.