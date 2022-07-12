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Аргументы Недели Экономика 13+

Курс доллара впервые за 20 лет сравнялся с курсом евро

, 14:25 Источник: РБК

Курс доллара впервые за 20 лет сравнялся с курсом евро
Доллар и евро. Фото: Gerard Bottino/globallook.com

Во вторник в ходе торгов на международном рынке Форекс курс евро впервые с 2002 года сравнялся с курсом доллара. В свою очередь на Мосбирже стоимость евро в рублях сегодня оказалась ниже, чем стоимость американской валюты. 

По мнению экспертов РБК, такая ситуация связана с ожиданиями экономического спада в Европе. На курсе евро сказывается также неопределенность с будущими поставками в страны ЕС российского газа. В то же время доллар укрепляется благодаря жесткой политике Федеральной резервной системы США, направленной на обуздание инфляции в стране.

Эксперты прогнозируют, что дальнейшая динамика курса евро будет зависеть от того, как будет складываться ситуация с поставками в Европу энергоносителей из РФ — в частности, от возобновления работы остановленного сейчас на плановое техобслуживание «Северного потока».

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