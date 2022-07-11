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Эрдоган и Зеленский обсудили создание безопасных коридоров для экспорта украинского зерна на мировой рынок

, 19:21 Источник: РИА "Новости"

Эрдоган и Зеленский обсудили создание безопасных коридоров для экспорта украинского зерна на мировой рынок
зерно, https://unsplash.com/photos/w-iVGVdZvt4

Президенты Турции и Украины Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский в телефонном разговоре в понедельник, 11 июля, обсудили создание безопасных коридоров в Черном море для экспорта зерна.

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что самым большим желанием Турции является мир на Украине. Анкара намерена и дальше работать над планом, который подготовила Организация Объединенных Наций по вопросу поставок украинской зерновой продукции на мировой рынок.

Турецкий лидер также выразил главе Украины благодарность за его поздравление по случаю праздника Курбан-Байрам.

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