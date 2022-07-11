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Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии, конфликт на Украине и «зерновой вопрос»

, 16:12 Источник: РИА "Новости"

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии, конфликт на Украине и «зерновой вопрос»
президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава РФ Владимир Путин, Xinhua

Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках телефонного разговора обсудили ситуацию в Сирии и "зерновой вопрос". Об этом заявили в канцелярии турецкого лидера.

Главы Турции и РФ поделились мнениями о ситуации в Сирии, конфликте на Украине, в также о возможности создания безопасных коридоров в Черном море для экспорта зерна.

Согласно последней информации канцелярии президента Турции, Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров заявил, что Анкара готова внести вклад в активизацию переговоров между Россией и Украиной.

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