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Боррель: ЕС вывез с Украины 5,8 млн тонн зерна с апреля текущего года

, 16:32

Боррель: ЕС вывез с Украины 5,8 млн тонн зерна с апреля текущего года
Заместитель председателя Еврокомиссии Жозеп Боррель, MFA Russia/ globallookpress.com

Заместитель председателя Еврокомиссии Жозеп Боррель сообщил, что ЕС с апреля вывез с Украины по так называемым линиям солидарности 5,8 млн тонн зерна в попытке «расчистить залежи старых запасов».

«Наши линии солидарности работают, чтобы расчистить залежи старых запасов украинского зерна и улучшить импортные и экспортные потоки. На данный момент они позволили обеспечить экспорт 5,8 млн тонн [зерна] с Украины с апреля 2022 года», - заявил он в Twitter.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитри Песков сообщил, что ограничение стран Евросоюза препятствуют выходу российского зерна на мировой рынок.

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