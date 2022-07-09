Reuters: Канада приняла решение отправить турбину для «Северного потока» в ФРГ, а Берлин передаст ее «Газпрому»

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9 июля 2022, 09:41 Источник: РИА "Новости"

трубы, nord stream / globallookpress.com

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило утром в субботу, 9 июля, что Канада к настоящему моменту приняла решение о возвращении в Германию турбины для газопровода "Северный поток".

Источник в правительстве одной из вовлеченных стран уточнил, что турбины могут быть отправлены в ФРГ, а Берлин в свою очередь передаст оборудование "Газпрому". Так, Канада и Германия избегут нарушения Оттавой собственных санкций.

Напомним, с середины июня текущего года "Газпром" снизил объемы прокачки по "Северному потоку" на фоне задержек в работе компании Siemens, которая из-за введенных канадскими властями санкций не могла вернуть турбину с компрессорной станции "Портовая" из ремонта.