Financial Times: в ФРГ опасаются, что ремонт турбин «Северного потока» сорвёт поставки газа из России

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23 июня 2022, 11:15

Neh,byf? Nord Stream AG| globallookpress.com

Берлин опасается полного прекращения поставок газа по «Северному потоку». Россия может использовать ситуацию с ремонтом участка газопровода и проблемами с возвратом турбин для полного перекрытия вентиля. Такое предположение сделали авторы Financial Times, перевод которого представили RT.

Власти ФРГ серьёзно полагают, что эти события могут подорвать подготовку Берлина к зиме, ведь сейчас ФРГ усиленно наполняет газовые хранилища.

На текущий момент ПГХ Германии заполнены на 58%. Довести уровень запасов голубого топлива до 90% Берлин рассчитывает к 1 ноября текущего года.

Проблемы с поставками через «Северный поток» вынудили импортёров закупать недостающие объёмы на спотовом рынке по более высоким ценам.

В Государственной Думе прокомментировали заявление руководителя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по поводу замены поставок газа по «Северному потоку.