Депутат ГД Ананских: «Промышленные предприятия Европы без российского газа просто встанут»

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21 июня 2022, 12:40

Северный поток, газопровод, Nord Steram 2/ Globallookpress.com

В Государственной Думе прокомментировали заявление руководителя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по поводу замены поставок газа по «Северному потоку». В беседе с RT первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских скептически отнёсся к идее еврочиновницы заставить жителей стран Европы снизить температуру отопления или изменить температурный режим кондиционера на два градуса.

«Безусловно, это риторика. Надо понимать, что не все граждане поддержат её заявление, а кое-кто может и специально будет повышать температуру в помещениях. Самое главное, что основные потребители газа — это промышленные предприятия. Европа, в первую очередь, Франция и Германия — промышленные державы, без российского газа предприятия просто встанут», − цитирует агентство слова Ананских.

Парламентарий уточнил, что эти действия приведут к потере работы многими европейцами. «Это популистское заявление, которое не приведёт ни к чему хорошему», − почеркнул депутат.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил что европейцы не отдают России ремонтируемые турбины для поставок газа по «Северному потоку», поэтому речь идет о рукотворном кризисе.