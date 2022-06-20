Песков заявил, что сокращение поставок газа по «Северному потоку» произошло из-за действий ЕС

Аргументы Недели → Экономика 13+

20 июня 2022, 14:03 Источник: РИА "Новости"

газовые трубы, Victor Lisitsyn / globallookpress.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что европейцы не отдают России ремонтируемые турбины для поставок газа по "Северному потоку", поэтому речь идет о рукотворном кризисе.



Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия по-прежнему является максимально надежным поставщиком. По словам пресс-секретаря Владимира Путина, с технической точки зрения механическая инфраструктура трубопровода страдает из-за санкций Запада. Уточняется, что турбины иногда должны ремонтироваться, но к настоящему моменту некоторые из них не возвращаются на место европейской стороной. Песков заметил, что именно это является причиной того, что газ нечем перекачивать.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что РФ располагает топливом и готова к осуществлению поставок, однако для этого необходимо, чтобы европейцы "отдали железо".