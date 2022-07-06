Глава ДНР Пушилин: экспорт продукции из Харьковской, Херсонской и Запорожской областей может идти через Донбасс

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6 июля 2022, 16:40

Денис Пушилин, глава ДНР, Maksim Konstantinov/ Global Look Press

Чтобы упростить экспорт продукции предприятий из Харьковской, Херсонской и Запорожской областей в Россию и Белоруссию, Единый экономический совет принял решение вести прямые поставки через территорию ДНР и ЛНР. Об этом говорится в решении регулятора, которое в среду, 6 июля, опубликовал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

В частности, представленный регламент вносит изменения в решение № 59 Единого экономического совета.

«Согласно изменениям, нерезиденты, субъекты хозяйствования, зарегистрированные в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, могут перемещать свои товары на экспорт в Россию и третьи страны через ДНР и ЛНР», − приводит RT выдержку из текста документа.

Непосредственные поставки могут осуществляться через пункты пропуска с Россией и через морской порт Мариуполя.

Ранее также стало известно, что член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал предложение губернатора Калининградской области Антона Алиханова о строительстве при согласии Литвы автомобильной дороги между основной территорией России и Калининградом.