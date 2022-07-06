Глава ДНР Пушилин: экспорт продукции из Харьковской, Херсонской и Запорожской областей может идти через Донбасс

Чтобы упростить экспорт продукции предприятий из Харьковской, Херсонской и Запорожской областей в Россию и Белоруссию, Единый экономический совет принял решение вести прямые поставки через территорию ДНР и ЛНР. Об этом говорится в решении регулятора, которое в среду, 6 июля, опубликовал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
В частности, представленный регламент вносит изменения в решение № 59 Единого экономического совета.
«Согласно изменениям, нерезиденты, субъекты хозяйствования, зарегистрированные в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, могут перемещать свои товары на экспорт в Россию и третьи страны через ДНР и ЛНР», − приводит RT выдержку из текста документа.
Непосредственные поставки могут осуществляться через пункты пропуска с Россией и через морской порт Мариуполя.
Ранее также стало известно, что член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал предложение губернатора Калининградской области Антона Алиханова о строительстве при согласии Литвы автомобильной дороги между основной территорией России и Калининградом.