Польша может ввести санкции в отношении двухсот российских предприятий и физических лиц

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5 июля 2022, 20:41 Источник: РИА "Новости"

флаг Польши, https://unsplash.com/photos/IJ1gyk5btEM

Заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мачей Вонсик во вторник, 5 июля, заявил, что страна может распространить свои санкции еще на две сотни российских предприятий и физлиц.

Мачей Вонсик сегодня в эфире Польского телевидения подчеркнул, что раньше Варшава ввела санкции в отношении пятнадцати российских физических лиц и тридцати пяти предприятий. Замглавы МВД назвал этот шаг лишь первым этапом. Теперь, по его словам, службы Польши подготовили двести заявлений по рестрикциям в отношении РФ.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что тридцать пять стран мира, среди которых Соединенные Штаты Америки, призвали ужесточить санкции против России и Белоруссии в спортивной сфере.