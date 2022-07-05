США и еще 34 страны мира призвали ужесточить санкции в спортивной сфере против России и Белоруссии

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5 июля 2022, 19:45 Источник: РИА "Новости"

флаг США, https://unsplash.com/photos/48elRjHbXRY

Вечером во вторник, 5 июля, стало известно, что тридцать пять стран мира, среди которых Соединенные Штаты Америки, призвали ужесточить санкции против России и Белоруссии в спортивной сфере.

В своем втором коллективном заявлении по вопросу конфликта на Украине западные министры спорта выступили за сохранение ограничений в отношении РФ и Белоруссии до "восстановления миропорядка", который будет базироваться на "общепринятых правилах".

Страны призывают отстранить российских и белорусских представителей от руководящих позиций в международных федерациях, а также приостановить телевизионные трансляции соревнований на территории вышеуказанных стран. Кроме того, союзников и лиц, которые тесно связаны с Россией и Белоруссией, по мнению министров спорта, следует снять с "позиций влияния" в спортивных федерациях.