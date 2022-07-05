Футбольное импортозамещение

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5 июля 2022, 19:19 Данила Жидков-Шевченко

Совсем недавно, все любители футбола получили ещё один повод отпросится у жены посмотреть футбол с мужиками. Ведь появилась Медийная Футбольная Лига (МФЛ). Ее суть довольна простая. Есть 10 команд которые, играют между друг другом, после чего 8 лучших попадают в плей-офф и начинают играть на вылет. Казалось бы, просто какие-то парни играют в футбол, так зачем нам нужно это смотреть?

На самом деле там играют не простые ребята, у большинства из них миллионные просмотры на ютуб каналах, а так же огромное число подписчиков в социальных сетях. Так же в играх участвуют: Дмитрий Тарасов, Андрей Ещенко, Сергей Давыдов, Виталий Дьяков и многие другие бывшие профессионалы. Смотря данные матчи можно понять то, что уровень куда выше чем просто любительский.

Но обычному русскому мужику думаю будет ясно, что вся эта «шняга» собирает очень маленькое количество зрителей и ему это уж точно будет неинтересно. Только вот не все так просто. Прямые трансляции которые проходят на ютуб канале МФЛ в среднем собирают 60-70 тысяч зрителей. Таким результатом явно не могут похвастаться некоторые профессиональные клубы из РПЛ. А на вчерашнем матче «2DRTOS» против «На Спорте» на трансляции было 120 тысяч человек. Эти цифры кажутся совершенно немыслимыми для парней которые играют в футбол просто потому что им нравится. Ко всему этому полуфинал МФЛ проходил на стадионе чемпионата мира в Нижнем Новгороде, а сам финал будет на ВТБ Арене, которая уже недавно принимала у себя медийную команду «Амкал».

Так почему же это смотрят? Думаю таким вопросом задается немало людей, но ответ очень прост. Ребята создают из этого шоу. К примеру как в NBA или NFL. Перед каждым следующим матчем проходят конференции, где встречаются соперники. Естественно без скандалов и интриг обойтись никак нельзя, а это создаёт ещё больший ажиотаж у зрителей. К тому же перед матчем могут выступать звёзды, что тоже привлекает к себе внимание людей.

Развитие МФЛ на столько велико, что по окончании первого сезона 10 июля. Осенью стартует сразу же второй, только уже с большим количеством командам. К примеру во втором сезоне будет участвовать мфк «Рубин», так же медиа футбольную команду создали игроки «Спартака» Александр Соболев и Георгий Джикия под названием «Бей-Беги». Кстати помимо профессионалов на поле в МФЛ участвуют и профессиональные комментаторы которых мы привыкли слышать по телевизору. Карен Адамян и Дмитрий Шнякин чьи голоса мы слышали в невероятных матчах лиги чемпионов и чемпионата мира, сейчас комментируют МФЛ.

Так что если вы не знаете чем занять себя на выходных, то можете включать матчи медиа-команд и смотреть футбол, ведь это хоть какое-то разнообразие на данный момент. А если уж вам совсем будет скучно то можете ещё и поехать поддержать команду которая вам симпатизирует, тем более вход совершенно бесплатный.