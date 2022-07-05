Глава Калининградской области Алиханов заявил, что рассматривается полный запрет на ввоз и вывоз товаров через Прибалтику

Глава Калининградской области Антон Алиханов заявил, что одним из возможных шагов в ответ на ограничения по транзиту в регион может стать полный запрет на ввоз и вывоз товаров через Прибалтику в РФ.
По словам Антона Алиханова, в соответствии с этим сценарием, может быть полностью запрещено движение грузов в сторону Прибалтики через территорию Российской Федерации, за исключением Калининграда.
Губернатор Калининградской области, однако, уточнил в рамках разговора с журналистами, что считает вышеуказанный шаг крайней мерой.