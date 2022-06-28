Нидерландский министр Йеттен заявил, что газовый кризис в одной стране ЕС вызовет «эффект домино» и скажется на всей Европе

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28 июня 2022, 07:19 Источник: РИА "Новости"

газовые трубы, Victor Lisitsyn / globallookpress.com

Министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен выразил мнение, что газовый кризис в одной стране-члене Европейского союза приведет к "эффекту домино" и скажется на всей Европе.

Накануне в ЕС одобрили закон, согласно которому газовые хранилища должны быть заполнены к 1 ноября 2022 года на 80%, а в последующие годы — на 90%. Такие хранилища есть в 18 из 27 стран Евросоюза.

По словам Роба Йеттена, замечательно, если отдельные страны ЕС будут иметь возможность заполнить хранилища до вышеуказанной даты, однако, если другие государства не смогут этого сделать, то возникнет "эффект домино" для всей Европы.