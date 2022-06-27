Глава МИД Венгрии заявил, что правительство страны не желает даже обсуждать возможность эмбарго на поставки российского газа

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27 июня 2022, 21:34 Источник: ТАСС

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Фото: Tomas Tkacik/globallook.com

Венгрия не будет даже обсуждать возможность эмбарго на импорт российского газа, поскольку подобная мера разрушит экономику страны. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, который в понедельник принял участие в заседании Совета Евросоюза по вопросам транспорта, телекоммуникаций и энергетики, проходившем в Люксембурге.

Министр сообщил, что приехал на встречу с четкой установкой — довести до участников встречи позицию Венгрии, которая отказывается вести переговоры по вопросу газового эмбарго.

«Практически это [эмбарго] означало бы неработоспособность нашей экономики и всей страны», - объяснил Сийярто позицию венгерских властей в своих соцсетях.

Комментируя усилия Евросоюза по поиску альтернативных источников энергии, министр заметил, что «участие в этом может быть только добровольным, и на государства-члены не может быть наложено никаких обязательств в отношении закупок».

Ранее советник венгерского премьера Балаж Орбан высказал мнение, что Европа должна перестать вводить санкции против России и начать переговоры с Москвой.