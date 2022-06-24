Фон дер Ляйен заявила, что двенадцать стран-членов Евросоюза полностью или частично отключились от российского газа

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24 июня 2022, 17:07 Источник: РИА "Новости"

глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Ilia Yefimovich/dpa

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу, 24 июня, заявила, что к настоящему моменту двенадцать стран-членов Евросоюза полностью или частично отключены от российского газа.

Ранее сегодня премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что страна сейчас зависит от газа из России на 25 процентов, а в прошлом году данный показатель составлял 40 процентов.

Напомним, в минувшую среду сенатор Алексей Пушков заявил, что польские власти продолжают приобретать российский газ, используя реверс, несмотря на свои публичные заявления об обратном.