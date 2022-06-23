Пушков заявил, что Польша продолжает покупать российский газ реверсом через ФРГ

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23 июня 2022, 07:22 Источник: Telegram

сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Сенатор Алексей Пушков вечером в минувшую среду, 22 июня, заявил, что польские власти продолжают приобретать российский газ, используя реверс, несмотря на свои публичные заявления об обратном.

Представитель правительства Польши Петр Наимский ранее заявил, что страна способна "выжить без российского газа".

Алексей Пушков напомнил о вышеуказанном высказывании и уточнил, что польские власти забыли добавить, что Варшава приобретает российский газ реверсом из ФРГ. Сенатор саркастически заметил, что Польша выжить без топлива из РФ "вроде может", но "предпочитает закупать".