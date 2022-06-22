Bloomberg: Оттава и Берлин договариваются о поставках газа ввиду проблем с турбинами «Северного потока»

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22 июня 2022, 09:36

Газовый пункт распределения, tefan Sauer/ dpa

Проблемы с турбинами «Северного потока» вынуждают власти Канады и ФРГ договариваться о поставках газа. Определённое звено конструкций проходило ремонт в Монреале, но из-за санкций против РФ вернуть её в Германию не смогут. Об этом в среду, 22 июня, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Иностранное агентство опирается в материале на канадского министра природных ресурсов Джонатана Уилкинсона.

«Мы ведём переговоры с Германией, пытаясь найти путь, по которому мы действительно сможем обеспечить поставки газа. Возможны разные варианты, которые мы можем рассмотреть», − цитируют журналисты слова чиновника.

Тем не менее, Канада использует все варианты, чтобы не нанести вред ФРГ и соблюдать установленные против России ограничения.

Напомним, 9 июня поставки российского газа по «Северному потоку» снизились в связи с плановыми техническими работами. «Газпром» уточнил, что объёмы поставок оказались ограничены из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования из ремонта.