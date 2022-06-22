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22 июня 2022, 16:07 Источник: РИА Новости

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В России ставка по льготной ипотеке снижена до семи процентов годовых. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин и в среду, 22 июня, объявил о снижении ипотечной ставки на заседании кабмина.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Центробанк снижает ключевую ставку, можно снижать и ипотечную.

Мишустин сегодня заявил, что подписано постановление правительства по еще одному решению президента — это снижение ставки по льготной ипотеке с девяти до семи процентов.

Размер субсидируемого кредита сохранится на прежнем уровне. 12 миллионов рублей — для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской области, и шесть миллионов рублей — для остальных российских субъектов. Как пояснил Мишустин, разницу между льготной ставкой по ипотеке и рыночной банкам возмещает государство.