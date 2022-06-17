Путин: ЦБ опускает ключевую ставку, теперь возможно снизить ставку по льготной ипотеке до 7 процентов

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17 июня 2022, 16:24 Источник: Интерфакс

В. Путин, фото с сайта Кремля

Владимир Путин, выступая в ходе ПМЭФ, предложил еще раз снизить ставку по программе льготной ипотеки - с 9 до 7 процентов.

Глава российского государства пояснил, что после резкого роста весной процентные ставки в экономике России постепенно снижаются, Центральный банк опускает ключевую ставку, поэтому он считает возможным повторно снизить ставку по льготной ипотеке, и срок действия программы остается до конца 2022 года. Путин отметил, что все остальные условия, в том числе лимиты кредита, сохранятся прежними.

В апреле президент России предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9%. Государственная программа льготной ипотеки по новым условиям заработала с 1 мая.

Максимальные суммы кредитов также сохраняются: 12 миллионов рублей для Москвы и Петербурга и шесть миллионов рублей – для остальных субъектов Федерации.