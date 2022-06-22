В Airbus призвали Евросоюз не вводить санкции на российский титан

The Wall Street Journal сообщил, что авиастроительная компания Airbus призвала Евросоюз отказаться от планов ввести санкции на российский титан.
«Мы думаем, что санкции на титан из России станут санкциями против нас самих. Продажи титана — это одна из тех областей бизнеса, где ни одна сторона не заинтересована в изменении текущей ситуации», — заявил генеральный директор Airbus Гильом Фори.
Известно, что сертификация других производителей металла может занимать от 1,5 до 2 лет. Перейти быстро к другому поставщику не представляется возможным.
Ранее приостановку производства Boeing 737 MAX связывали с санкциями. По данным Alix Partners, Россия поставляет 65% необходимого Airbus титана.
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