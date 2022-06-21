Эксперты сообщили Business Insider, что мировые рынки ждет «безумно тяжелое» лето из-за антироссийских санкций ЕС

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21 июня 2022, 08:27 Источник: РИА "Новости"

добыча нефти, Lino Mirgeler / globallookpress.com

Издание Business Insider со ссылкой на аналитика Виктора Катона сообщило, что мировые рынки ожидает "безумно тяжелое" лето из-за введения частичного эмбарго на российскую нефть со стороны ЕС.

Виктор Катона полагает, что единственной надеждой на снижение стоимости нефти станут очень высокие процентные ставки по кредитам.

Business Insider отмечает, что попытки лишить РФ доходов от продажи энергоресурсов не имеют ожидаемого западными странами эффекта, более того, в настоящий момент российская сторона экспортирует больше "черного золота", чем до начала спецоперации на Украине, и якобы получает около 20 миллиардов долларов ежемесячно от зарубежных покупателей.

Эксперты, которых опросило издание, считают, что высокий спрос и снижение предложения из России способны привести к росту цен в дальнейшем.