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20 июня 2022, 21:59

Алексей Кудрин, Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает маловероятной возможность таргетирования курса рубля. Кудрин выступил в понедельник на заседании бюджетного комитета Госдумы в ходе рассмотрения проекта Основных направлений налоговой, бюджетной и таможенно-тарифной политики на 2024 и плановый период 2024-2025 годов.

Кудрин сомневается, что таргетирование курса национальной валюты рассматривается. Он отметил, что взятые ранее цели, поставленные перед собой Банком России - абсолютно обоснованы, а таргетирование курса было бы альтернативной политикой.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов ранее заявил, что рубль сейчас слишком укреплен, оптимальным является курс 70-80 рублей за доллар. Он указал, что ЦБ не таргетирует курс рубля, поэтому он "складывается таким, каким есть".

Таргетирование курса валюты несет риски для российской экономики суверенитета проводимой Россией экономической политики, заявил сегодня в Госдуме замглавы Центробанка Алексей Заботкин.