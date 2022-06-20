Зампред ЦБ Алексей Заботкин: таргетирование курса валюты несет риски для российской экономики

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20 июня 2022, 21:15 Источник: ТАСС

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Таргетирование курса валюты несет риски для российской экономики суверенитета проводимой Россией экономической политики. В понедельник на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам выступил заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин.

Заботкин рассказал парламентариям из профильного комитета, что "любые идеи, связанные с таргетированием курса, неизбежно, в случае их реализации, приведут к снижению эффективности и потери суверенитета проводимой экономической политики".

Заместитель Эльвиры Набиуллиной пояснил, что установление фиксированного обменного курса означает отказ от проведения самостоятельной денежно-кредитной политики в пользу той страны, к валюте которой привязывается курс рубля.

Также опасным в таргетировании валюты Заботкин назвал зависимость от инфляции другой страны, к которой привязывается курс рубля.

Совет директоров Банка России 10 июня принял решение снизить ключевую ставку с 11 процентов до 9,5 процента годовых.