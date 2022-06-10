ЦБ принял решение снизить ключевую ставку с 11 до 9,5 процента годовых

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10 июня 2022, 14:14 Источник: Банк России

Konstantin Kokoshkin/globallook.com

Совет директоров Банка России в пятницу принял решение снизить ключевую ставку с 11 процентов до 9,5 процента годовых.

Информируя о решении снизить ключевую ставку, Центробанк пояснил, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и пока серьезно ограничивают экономическую деятельность, но в то же время замедление инфляции происходит быстрее, а снижение экономической активности — в меньшем масштабе, чем регулятор ожидал в апреле.

Пресс-релиз опубликован на сайте ЦБ. По последним данным, темпы прироста цен в мае и начале июня являются низкими.

Снижению роста цен способствовали динамика обменного курса рубля и исчерпание эффектов ажиотажного потребительского спроса в условиях заметного снижения инфляционных ожиданий населения и бизнеса.

По оценке на третье июня 2022 года, годовая инфляция снизилась до 17% (после 17,8% в апреле). Это значительно ниже апрельского прогноза.

Банк России ожидает, что к концу этого года годовая инфляция составит 14 – 17% (в апреле прогнозировалось 18-23%).