ИТ-специалистам Южного Урала будет доступна льготная ипотека

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17 июня 2022, 18:45 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

В регионе появится новая мера поддержки программистов.

Ипотечная ставка для ИТ-специалистов из Челябинской области будет снижена. Соответствующее соглашение подписали губернатор Челябинской области Алексей Текслер и гендиректор АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.

Южный Урал стал в числе первых регионов присоединился к федеральной программе. Она будет реализована с привлечением «ДОМ.РФ» в качестве оператора на базе Единой информационной системы жилищного строительства.

«Кредит до 18 миллионов рублей в Челябинской области может взять любой специалист под 5%. Мы сегодня подписали соглашение, что область к этим 5% добавит свои ресурсы, и для ИТ-специалистов на территории области эта ипотека будет намного дешевле», - прокомментировал Виталий Мутко.

«Для нас направление ИТ крайне важно, мы поддерживаем своих специалистов», - подчеркнул Алексей Текслер.

Отметим, что для банков-участников программы будут обеспечены равные условия. Это повысит конкуренцию и, соответственно, улучшит условия кредитования. За два года планируется выдать до 50 тысяч кредитов.