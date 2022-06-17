Песков заявил, что Россия с лихвой обеспечивает свои потребности в продовольствии

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17 июня 2022, 09:50 Источник: РИА "Новости"

продукты, https://unsplash.com/photos/Gk8LG7dsHWA

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил в рамках беседы с представителями средств массовой информации, что страна с лихвой обеспечивает свои потребности в продовольствии.

Дмитрий Песков уточнил, что меры, которые были заблаговременно приняты в концепции продовольственной безопасности, позволяют России в настоящий момент полностью обеспечивать свои потребности и не сталкиваться с каким-либо дефицитом по продуктам питания.

"Все риски были захеджированы", – заметил пресс-секретарь Владимира Путина.