Экономист Беленькая: овощи «борщевого набора» стали одной из наиболее сильно подорожавших категорий продуктов с начала года

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13 июня 2022, 18:29 Источник: Свободная пресса

борщ, Фотограф: Polina Tankilevitch: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/8599738/

Экономист Ольга Беленькая в беседе с журналистами в понедельник, 13 июня, заявила, что овощи "борщевого набора" являются одной из наиболее сильно подорожавших категорий продовольствия с начала года.

"Борщевой набор" является экономическим индикатором, к которому обращаются ЦБ и Минпромторг, анализируя динамику потребительских цен, поскольку он включает в себя продукты, присутствующие в постоянном рационе среднестатистического гражданина РФ. Речь идет о капусте, картофеле, свекле, моркови, луке, говядине и чесноке.

За минувшие пять лет продукты для борща подорожали в два раза – с 111,19 рубля до 233,19 рубля. Весной 2022 года и в начале лета произошел новый рывок стоимости "борщевого набора".

Ольга Беленькая в разговоре со "Свободной прессой" уточнила, что меньше всего подорожала белокочанная капуста (+34,9% с начала текущего года), а больше всего в цене вырос лук (+84,9%). В последние недели, по словам экономиста, стоимость овощей начала ощутимо снижаться, что, вероятно, связано с укреплением рубля, а также с появлением очередного урожая, который обычно приводит к сезонному падению цен на плодоовощную продукцию.