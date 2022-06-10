Байден заявил, что американцы платят «налог Путина» на бензин и продукты питания

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10 июня 2022, 22:50 Источник: РИА "Новости"

президент США Джо Байден, David Swanson - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден после публикации майских данных об инфляции в стране заявил, что американцы в настоящий момент платят "путинский налог" на топливо и продукты питания.

Согласно данным мая 2022 года, инфляция на территории США оказалась рекордной за более чем четыре десятка лет. По итогам прошлого месяца данный показатель ускорился до максимума с декабря 1981 года в 8,6% с 8,3% месяцем ранее.

Джо Байден, выступая с речью в Лос-Анджелесе в пятницу, 10 июня, заявил, что американцы никогда не видели ничего подобного "налогу Путина" сразу на продукты питания и топливо для автомобилей.