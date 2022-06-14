Bloomberg сообщил, что два крупнейших банка США отказались от операций по госдолгу России

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14 июня 2022, 07:38 Источник: "Интерфакс"

Банк JPMorgan Chase. Фото: Erik Mcgregor/globallook.com

Крупнейшие банки Соединенных Штатов JPMorgan Chase и Goldman Sachs отказались обслуживать внешний долг России. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg.

Как пишет издание, отказ от операций по российскому долгу последовал после того, как Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) наложило запрет на приобретение долговых и ценных бумаг, выпущенных РФ.

«В соответствии с обновленным руководством OFAC и сворачиванием Goldman Sachs деятельности, связанной с Россией, фирма больше не будет проводить определенные операции по формированию активности рынка в отношении российских юридических лиц», - приводит цитату из заявления Goldman Sachs Bloomberg.

По утверждению агентства, ужесточение финансовых операций, введенное Минфином США в июне, стало неожиданностью для участников финансового рынка.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что Россия будет проводить расчеты с держателями российских еврооблигаций, используя механизм, аналогичный схеме оплаты газа из России в рублях.