Песков: все попытки вытолкнуть Россию из международной жизни бесперспективны

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14 июня 2022, 07:12 Источник: ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Россию невозможно вытолкнуть из мировой жизни и все попытки сделать это не имеют перспектив. Такое мнение высказал в интервью ТАСС накануне открытия Петербургского международного экономического форума официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Выталкивание России из международной жизни - это дело абсолютно бесперспективное и, по сути, невозможное. И то, как развиваются события в последние месяцы, это весьма отчетливо демонстрирует», - заявил Песков.

В подтверждение своих слов он напомнил высказывание президента РФ Владимира Путина, который в ходе недавней встречи с молодыми инженерами, бизнесменами и учеными заявил, что суверенность России никоим образом не означает ее изоляцию.