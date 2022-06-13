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Турция вложит в проект по «доставке» газа из Черного моря более десяти миллиардов долларов

, 16:40 Источник: РИА "Новости"

Турция вложит в проект по «доставке» газа из Черного моря более десяти миллиардов долларов
море, Фотограф: Muamer Ramovic: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/11961514/

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что страна спускает в море первую трубу, по которой на сушу будет доставляться природный газ с месторождения Сакарья в Черном море.

Известно, что власти Турции вложат в проект по добыче и транспортировке 540 миллиардов кубометров газа в Черном море почти десять миллиардов долларов. Сообщается, что длина морской части газопровода от месторождения Сакарья до порта Фильос достигнет 155 километров. Предполагается, что первая партия газа поступит на турецкую территорию уже в следующем году.

Фатих Донмез подчеркнул, что остались считанные часы до спуска первой трубы в море.

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