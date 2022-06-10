Политический аналитик Шипилин: Германия при разрыве экономических связей с РФ станет одной из беднейших стран ЕС

Аргументы Недели → Экономика 13+

10 июня 2022, 16:42

Берлин, Фотограф: Shvets Anna: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/2570063/

Политический аналитик Павел Шипилин выразил мнение, что в случае сохранения курса на разрыв экономических связей с РФ Германия в будущем станет одной из беднейших стран Европейского союза.

Павел Шипилин заявил, что власти Соединенных Штатов Америки обеспокоены тем, что газ из России способствует процветанию ФРГ, вследствие чего Вашингтон напрямую заинтересован в том, чтобы разрушить экономические связи между Германией и РФ.

"Независимость, которую получил Берлин, целиком и полностью завязана на наш газ", – выразил мнение политический аналитик в беседе с РИА ФАН, а также добавил, что как только жителей Германии лишают доступа к дешевому российскому топливу, ФРГ превращается в "нищую страну".

Шипилин пояснил, что если газ в Германии дорожает, возникают проблемы не только с отоплением – могут закрыться заводы, вследствие чего миллионы немцев столкнутся с трудностями.