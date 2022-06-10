Зампомощника госсекретаря Вудхаус: смягчить побочные эффекты для экономики США от антироссийских санкций не удалось

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10 июня 2022, 19:46 Источник: РИА "Новости"

Капитолий, Фотограф: Paula Nardini: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/8788264/

Заместитель помощника госсекретаря США по противодействию угрозам, финансам и санкциям Эрик Вудхаус заявил, что стране не удалось полностью смягчить побочные эффекты для своей экономики от рестрикций против РФ.

Эрик Вудхаус заявил, что цель любой санкционной программы – максимизировать влияние на подвергнутых рестрикциям и минимизировать последствия для своей экономики.

По словам сотрудника Госдепа, во многих ситуациях власти Соединенных Штатов Америки не могут полностью смягчить или избежать побочных эффектов от антироссийских санкций на собственную экономическую ситуацию. Вудхаус уточнил, что в Вашингтоне понимали, что ограничения в отношении России будут иметь свою цену и негативные последствия для США.