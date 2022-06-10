Сотрудник Госдепа Вудхаус заявил, что США намерены в ближайшей перспективе ужесточать антироссийские санкции

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10 июня 2022, 19:09 Источник: ТАСС

флаг США, Фотограф: Markus Winkler: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/2862155/

Заместитель помощника госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Эрик Вудхаус в пятницу заявил, что Вашингтон намерен в обозримой перспективе ужесточать санкционный режим в отношении России.

Эрик Вудхаус подчеркнул, что власти Соединенных Штатов Америки и их союзники в настоящий момент рассматривают варианты действия для сохранения и расширения давления на РФ в случае необходимости, если Москва "продолжит двигаться текущим курсом".

Сотрудник Госдепа добавил, что цель рестрикций Запада в отношении России – вынудить страну начать переговоры по ситуации вокруг Украины.