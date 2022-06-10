Набиуллина заявила, что эффекты от антироссийских санкций пока менее острые, чем ожидали в Центробанке

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в пятницу, 10 июня, заявила, что эффекты санкций против Российской Федерации пока менее острые, чем ожидал регулятор, однако полностью они еще не проявились.
По словам Эльвиры Набиуллиной, российские компании продемонстрировали способность к адаптации, однако пока преждевременно говорить о проявлении полного эффекта от введенных Западом рестрикций.
Глава ЦБ РФ подчеркнула, что в настоящий момент развивается ситуация неопределенности, структурной перестройки экономики и ее возможности перестроиться.