Шольц заявил, что окончание спецоперации на Украине не будет единственным условием для снятия санкций против РФ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в пятницу, 10 июня, заявил на пресс-конференции в Белграде, что завершение спецоперации РФ на Украине не будет единственным условием для снятия антироссийских санкций.
Олаф Шольц подчеркнул, что санкции не будут сняты после того, когда "каким-то образом оружие смолкнет".
Условием для отмены рестрикций, по словам канцлера Германии, станет "примирение" Москвы с тем, что она "должна" достичь согласия и договоренности с Киевом, которые привели бы к тому, что суверенитет и территориальная целостность Украины "будут реально защищены".