Шольц заявил, что окончание спецоперации на Украине не будет единственным условием для снятия санкций против РФ

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10 июня 2022, 19:21 Источник: РИА "Новости"

канцлер ФРГ Олаф Шольц, Michael Kappeler / globallookpress.com

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в пятницу, 10 июня, заявил на пресс-конференции в Белграде, что завершение спецоперации РФ на Украине не будет единственным условием для снятия антироссийских санкций.

Олаф Шольц подчеркнул, что санкции не будут сняты после того, когда "каким-то образом оружие смолкнет".

Условием для отмены рестрикций, по словам канцлера Германии, станет "примирение" Москвы с тем, что она "должна" достичь согласия и договоренности с Киевом, которые привели бы к тому, что суверенитет и территориальная целостность Украины "будут реально защищены".