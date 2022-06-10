Вучич заявил, что Шольц потребовал от Сербии поддержать антироссийские санкции

Аргументы Недели → Экономика 13+

10 июня 2022, 19:02 Источник: РИА "Новости"

канцлер ФРГ Олаф Шольц, IMAGO/Christian Spicker / globallookpress.com

Президент Сербии Александр Вучич заявил вечером в пятницу, 10 июня, что канцлер ФРГ "ясно и остро" потребовал от сербских властей присоединиться к санкциям Европейского союза против Российской Федерации.

Ранее сегодня Олаф Шольц прибыл в Белград. В аэропорту канцлера Германии встретили с почетным караулом и красной дорожкой.

На совместной пресс-конференции после встречи с Олафом Шольцев Александр Вучич заявил, что в рамках переговоров были, в частности, затронуты вопросы энергетики, ситуации вокруг Косово и Метохии, а также отношения с российской стороной.