Финансовый аналитик Егоров считает, что низкий курс доллара сохранится в России до конца лета

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10 июня 2022, 12:03 Источник: "Экономика сегодня"

Доллар, Maksim Konstantinov/globallook.com

Необычно низкий курс доллара по отношению к рублю останется таким до конца лета. Этот прогноз агентству «Экономика сегодня» дал финансовый аналитик Александр Егоров.

По его словам, такой курс складывается вследствие доминирования экспорта над импортом. Он не выгоден России, но «не сильно пугает финансовые власти», тем более, что, по мнению Егорова, курс носит временный характер.

Как считает аналитик, через несколько месяцев — скорее всего к концу лета — Россия почувствует отложенный эффект западных санкций, и котировки доллара пойдут вверх.

При этом Егоров подчеркнул, что геополитическая ситуация сейчас очень турбулентна, поэтому давать долговременные прогнозы не представляется возможным.

«Тенденция говорит о том, что до конца лета мы проживем с узким диапазоном в 55–60 рублей за доллар, а что будет дальше – вопрос открытый», - сказал эксперт.

Ранее глава Минфина Силуанов назвал доллар и евро «токсичными фантиками».