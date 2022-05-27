Глава Минфина Силуанов назвал доллар и евро «токсичными фантиками»

Руководитель Министерства финансов Российской Федерации Антон Силуанов вечером в пятницу, 27 мая, выразил мнение, что к настоящему моменту доллар и евро стали "токсичной валютой" для страны.
Антон Силуанов в рамках выступления с лекцией в Финансовом университете при правительстве РФ подчеркнул, что американская и европейская валюты стали для России "токсичными". Министр финансов задался вопросом зачем нужны доллары и евро, а также, что стране с ними делать.
По словам Силуанова, российская сторона продает собственное благосостояние – газ, а получает "токсичные фантики".