Глава Минфина Силуанов назвал доллар и евро «токсичными фантиками»

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27 мая 2022, 17:41 Источник: РИА "Новости"

министр финансов РФ Антон Силуанов, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Руководитель Министерства финансов Российской Федерации Антон Силуанов вечером в пятницу, 27 мая, выразил мнение, что к настоящему моменту доллар и евро стали "токсичной валютой" для страны.

Антон Силуанов в рамках выступления с лекцией в Финансовом университете при правительстве РФ подчеркнул, что американская и европейская валюты стали для России "токсичными". Министр финансов задался вопросом зачем нужны доллары и евро, а также, что стране с ними делать.

По словам Силуанова, российская сторона продает собственное благосостояние – газ, а получает "токсичные фантики".