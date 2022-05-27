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Глава Минфина Силуанов назвал доллар и евро «токсичными фантиками»

, 17:41 Источник: РИА "Новости"

Глава Минфина Силуанов назвал доллар и евро «токсичными фантиками»
министр финансов РФ Антон Силуанов, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Руководитель Министерства финансов Российской Федерации Антон Силуанов вечером в пятницу, 27 мая, выразил мнение, что к настоящему моменту доллар и евро стали "токсичной валютой" для страны.

Антон Силуанов в рамках выступления с лекцией в Финансовом университете при правительстве РФ подчеркнул, что американская и европейская валюты стали для России "токсичными". Министр финансов задался вопросом зачем нужны доллары и евро, а также, что стране с ними делать.

По словам Силуанова, российская сторона продает собственное благосостояние – газ, а получает "токсичные фантики".

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