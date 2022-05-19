ЦБ разрешил банкам с 20 мая продавать валюту без ограничений, кроме долларов США и евро

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19 мая 2022, 21:01 Источник: ЦБ РФ

Банк России, Anton Belitsky/Russian Look

ЦБ в четверг смягчил временный порядок операций с наличной валютой. С 20 мая кредитные организации смогут без ограничений продавать гражданам РФ любую наличную иностранную валюту, кроме долларов и евро.

В сообщении регулятора подчеркивается, что ранее вышеуказанные ограничения распространялись на все виды наличной иностранной валюты.

Уточняется также, что действующие сейчас ограничения на продажу наличных американских долларов и евро будут сохранены. До 9 сентября текущего года россияне смогут купить только поступившие в кассу с 9 апреля доллары США и евро.