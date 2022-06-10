Две территории Челябинской области получили дополнительные средства на дороги

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10 июня 2022, 10:34 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Финансы выделены из областного бюджета.

Златоусту и Верхнеуральскому району направлены дополнительные средства на ремонт муниципальных дорог. Такое решение принял губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В начале 2022 года Златоуст получил субсидию в 82 миллиона рублей, предназначенную для ремонта второго участка улицы Гагарина, а также содержания и организации безопасности. В дополнение к субсидии городу выделено 139,4 миллиона рублей. Средства позволят завершить ремонт участков улиц 40-летия и 30-летия Победы. Также муниципалитету выделено 40,8 миллионов рублей на развитие транспорта, а именно: обустройства 40 трамвайных остановок и обособления 3,5 километров трамвайных путей.

Верхнеуральский район в начале текущего года получил субсидию в 38,9 миллионов рублей для капремонта и содержания дорог в селе Форштадт, городе Верхнеуральском, поселках Краснинском, Кирса и Волковском. Кроме этого, субсидия была рассчитана на приведение пешеходных переходов в нормативное состояние. Благодаря решению губернатора Алексея Текслера району выделено дополнительно 80,2 миллиона рублей для ремонта двух участков автомобильной дороги Учалы-Межозерный.

Добавим, что на ремонт дорог в муниципалитетах Челябинской области выделяется около половины средств регионального дорожного фонда.