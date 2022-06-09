Экономист Масленников заявил, что рост товарооборота РФ и Китая стал следствием реализации заделов 2021 года

Аргументы Недели → Экономика 13+

9 июня 2022, 13:24

флаг Китая, Li Xin/XinHua

Руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников объяснил, что стало причиной роста товарооборота между РФ и Китаем по итогам пяти месяцев 2022 года.

Никита Масленников подчеркнул, что в данном случае речь идет о реализации заделов, которые были сделаны в 2021 году. Экономист в беседе с RT отметил, что рост товарооборота между Москвой и Пекином мог быть гораздо больше, однако возникло снижение спроса на базовые экспортные товары РФ из-за карантинных ограничений в Шанхае и вокруг него.

"Но тем не менее это все достаточно позитивно развивается", – заметил эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что товарооборот между Россией и КНР по итогам первых пяти месяцев текущего года увеличился на 28,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.