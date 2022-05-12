Товарооборот России и Китая в январе-апреле вырос на четверть и достиг 51 млрд долларов

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12 мая 2022, 18:23

Фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press

Объемы двусторонней торговли между Россией и Китаем за первые четыре месяца 2022 года существенно выросли, отмечает директор Центра политического анализа Павел Данилин.



«Товарооборот России и Китая в январе-апреле вырос на 25,9%, достигнув 51 млрд долларов. Экспорт из Китая в России увеличился на 11%, а импорт российских товаров и услуг - почти на 38%. Положительно сальдо России в январе-апреле достигло $30 млрд. Это очень хороший показатель, говорит о силе нашей экономики», - сказал Данилин в четверг в Москве на заседании экспертного круглого стола.



«Примерно 70% стоимости ввозимых из России в Китай товаров, конечно, приходится на наши ресурсы - нефть, природный газ и уголь. Но мы экспортируем и медь, и медную руду, и древесину, и морепродукты. Китай экспортирует широкой перечень продукции - промышленное, специализированное оборудование, игрушки, обувь, транспортные средства, кондиционеры и компьютеры», - отмечает аналитик.



Как отметил Павел Данилин, Россия и Китай в условиях западных санкций могут достичь показателей годового оборота в $200 млрд гораздо раньше, чем это было запланировано ранее.



