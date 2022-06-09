Меры поддержки IT-отрасли разрабатывают на Южном Урале

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9 июня 2022, 08:46 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Подготовлен пакет законопроектов.

Государственная поддержка сферы информационных технологий стала одной из основных тем областного совещания, которое накануне провел губернатор Алексей Текслер.

Глава региона отметил, что подготовлен пакет законопроектов, которые предусматривают инвестиционный вычет по налогу на прибыль, льготы по налогу на имущество для телекоммуникационных компаний. Кроме этого, Алексей Текслер дал главам муниципалитетов поручение рассмотреть необходимость введения дополнительных мер поддержки.

Отметим, что в ходе совещания также был поднят вопрос поддержки сельхозтоваропроизводителей. В частности, снижение ставки единого сельскохозяйственного налога и обнуление его ставки для тех предприятий, которые поддерживают занятость и расширяют производство.