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Песков: Запад подталкивает РФ к «рукотворному дефолту», хотя оснований для него нет

, 14:04 Источник: ТАСС

Песков: Запад подталкивает РФ к «рукотворному дефолту», хотя оснований для него нет
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в среду, 8 июня, заявил, что своими действиями Запад подталкивает РФ к "рукотворному дефолту", хотя оснований для банкротства нет.

Дмитрий Песков в рамках разговора с представителями средств массовой информации ранее сегодня обратил внимание на то, что западные государства пытаются подтолкнуть Россию именно к искусственному, "рукотворному" дефолту.

Пресс-секретарь Владимира Путина уточнил, что в реальности нет никаких оснований для банкротства страны. "Причем нет абсолютно", – заключил Дмитрий Песков.

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