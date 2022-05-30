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Песков заявил, что никаких объективных причин для дефолта в России нет

, 13:03 Источник: РИА "Новости"

Песков заявил, что никаких объективных причин для дефолта в России нет
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, фото с сайта kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил днем в понедельник, 30 мая, что никаких объективных причин для дефолта в стране быть не может – есть деньги и готовность их платить.

Дмитрий Песков подчеркнул, что в настоящий момент нет никаких причин для дефолта на территории Российской Федерации.

По словам пресс-секретаря Владимира Путина, страна располагает необходимыми средствами и готова платить как в рублях, так и по схеме, удобной для держателей бумаг. Песков в беседе с журналистами уточнил, что данный процесс будет зависеть от контактов.

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