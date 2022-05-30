Песков заявил, что никаких объективных причин для дефолта в России нет

Аргументы Недели → Экономика 13+

30 мая 2022, 13:03 Источник: РИА "Новости"

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, фото с сайта kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил днем в понедельник, 30 мая, что никаких объективных причин для дефолта в стране быть не может – есть деньги и готовность их платить.

Дмитрий Песков подчеркнул, что в настоящий момент нет никаких причин для дефолта на территории Российской Федерации.

По словам пресс-секретаря Владимира Путина, страна располагает необходимыми средствами и готова платить как в рублях, так и по схеме, удобной для держателей бумаг. Песков в беседе с журналистами уточнил, что данный процесс будет зависеть от контактов.