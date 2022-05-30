Силуанов: РФ заплатит госдолг, используя механизм, аналогичный схеме оплаты российского газа в рублях

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30 мая 2022, 10:19 Источник: Ведомости

министр финансов РФ Антон Силуанов, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что страна будет проводить расчеты с держателями российских еврооблигаций, используя механизм, аналогичный схеме оплаты газа из России в рублях.

Согласно последним данным, иностранным инвесторам для этого необходимо будет открыть валютные и рублевые счета в российском банке. Глава Минфина отметил, что платежи за газ происходят по следующей схеме: России зачисляют валюту, а затем она по поручению покупателя газа меняется на рубли. Механизм расчетов по евробондам будет осуществляться аналогичным образом, но в другую сторону.

Антон Силуанов уточнил в разговоре с газетой "Ведомости", что с помощью вышеуказанной схемы можно будет производить платежи, обходя западную расчетную инфраструктуру. Известно, что они будут проводиться через Национальный расчетный депозитарий.